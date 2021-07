São Paulo x Vasco: Luciano e Luan ficam fora do primeiro jogo das oitavas de final

Atacante e volante não são relacionados para jogo desta quarta-feira à noite, no Morumbi, pela ida do mata-mata nacional

Luciano e Luan não foram relacionados no São Paulo para enfrentar o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante e o volante ficam fora inclusive do banco de reservas do técnico Hernán Crespo.

Nos últimos dias, Luciano e Luan evoluíram na recuperação dos respectivos problemas. Luciano aprimora a forma física após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, contra o Santos, no dia 20 de junho, enquanto Luan teve um trauma na perna esquerda. Ele ficou fora da derrota por 5 a 1 para o Flamengo, domingo, no Maracanã. Os dois treinaram no campo do CT da Barra Funda. No entanto, a decisão foi de não usá-los agora diante do Vasco.

Ainda sem Luciano e Luan, Crespo poderá fazer mudanças em relação ao time que foi derrotado pelo Rubro-Negro. Uma possível escalação é essa abaixo.

Confirmei informação publicada pelo @gabrielfuh_ sobre possível time do SPFC pra hoje com Orejuela, Reinaldo e Pablo entre os titulares.@GoalBR https://t.co/UlucTJqKOT — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) July 28, 2021

Diante do Flamengo, Bruno Alves, Rodrigo Nestor e Vitor Bueno foram titulares. O Tricolor é o 17º colocado do Brasileirão, com 11 pontos