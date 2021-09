São Paulo x SC Brasil sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta próxima sexta-feira (17), pelo Paulistão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

Querendo se recuperar no sub-20, o São Paulo recebe o SC Brasil nesta sexta-feira (17), às 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da elevensports.com e do Youtube da FPF, ambos pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x SC Brasil DATA Sexta-feira, 17 de setembro de 2021 LOCAL CFA Laudo Natel - Cotia, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Hemerson de Campos

Assistentes: Wilker Balbino e Luiz Rabelo

Quarto árbitro: Bruna Serra

ONDE VAI PASSAR?



O Tricolor faz parte do Grupo 7/ Foto: @SaoPauloFC/Divulgação

A elevensports.com e o YouTube da FPF, ambos pela internet, são os canais que vão passar o jogo desta sexta-feira (17), às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda na liderança, mas vindo de derrota para o Audax, o São Paulo sub-20 segue dividindo seu elenco entre a disputa do Brasileirão e do Paulistão e vem de alguns jogos sem vencer.

Querendo se recuperar, segue apostando no trabalho do treinador Alex. No primeiro turno, o Tricolor venceu o SC Brasil por 6 a 0 em Embu das Artes.

Provável escalação do São Paulo: Levy; Anilson, Negrucci, Belém e Gabriel; Carrijo, Samuel e Stevenato; Maioli, João Adriano e Facundo.

Provável escalação do SC Brasil: Rodrigo; Kaue, Vinícius Bispo, Luis Guilherme, Rodrigo Cruz, Yule, Nicolas, Vinícius Alves, Vinícius Sá, Marlos e Vinícius Nascimento.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Audax 1 x 0 São Paulo Paulista sub-20 9 de setembro de 2021 Flamengo 4 x 2 São Paulo Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Botafogo Brasileirão sub-20 20 de setembro de 2021 16h15 (de Brasília) São Paulo x Oeste Paulista sub-20 23 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

SC BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA SC Brasil 0 x 6 Audax Paulista sub-20 2 de setembro de 2021 SC Brasil 2 x 1 Grêmio Osasco Paulista sub-20 9 de setembro de 2021

Próximas partidas