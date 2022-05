São Paulo x SC Brasil: escalação, desfalques e mais do jogo do Paulistão Sub-20 2022

O São Paulo recebe o SC Brasil na tarde desta quarta-feira (25), a partir das 15h (de Brasília), em Cotia, pela quarta rodada do Paulistão Sub-20.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Na vice-liderança do Grupo 11, com cinco pontos, o São Paulo volta a campo buscando emplacar a segunda vitória consecutiva no Paulistão sub-20. Até o momento, são dois empates e um triunfo, enquanto o SC Brasil ainda busca a primeira vitória.

“É um time muito jovem, na hora do jogo a maturidade às vezes foge e a vantagem que conquistamos pode escapar, foi o que aconteceu nas duas primeiras rodadas. O torcedor precisa saber que temos um time novo que está procurando entender o futebol da categoria Sub-20, existe todo um processo e temos que ter equilíbrio necessário para diminuir esse impacto neles para que se acostumem com esse ambiente”, analisou o técnico Alex de Souza.

Possível escalação do São Paulo: Leandro; Ryan, Ythallo e Zanella, Negrucci, Léo Silva, Rech, Samuel, Pajé, Drummond e Luiz Henrique.

Possível escalação do SC Brasil: a atualizar.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

sem desfalques

SC BRASIL:

sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e SC Brasil será transmitido ao vivo pelo site da Eleven Sports, na internet, e pelo Paulistão Play, no streaming, nesta quarta-feira (25).