São Paulo x São José: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão feminino

Jogo acontece neste domingo (7), pela 15ª rodada do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na TV

São Paulo e São José se enfrentam neste domingo (7), em Cotia, a partir das 11h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Embalado com cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, o São Paulo aparece na terceira posição, com 32 pontos, enquanto o São José, na 13ª posição, com nove pontos, vem de cinco derrotas nos últimos cinco jogos.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: C. Maria; Giovana, Pardal, Mimi e Dani; Formiga, Maressa e Micaelly; Cacau, R. Travalão e Naná.

São José feminino: Zany; Poliana, Letícia Fagundes (Karen), Verónica Riveros e Juju; Camila, Vitória Calhau e Rafa Marques; Ju Oliveira, Larissa Vasoncelos e Bea.

Desfalques

São Paulo

sem desfalques confirmados.

São José

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO São Paulo x São José DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL CFA Cotia - Cotia, SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Ferroviária Brasileiro feminino 18 de junho de 2022 Cruzeiro 0 x 1 São Paulo Brasileiro feminino 4 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Taubaté Brasileiro feminino 11 de agosto de 2022 21h (de Brasília) RB Bragantino x São Paulo Brasileiro feminino 18 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

São José

JOGO CAMPEONATO DATA Real Brasília 1 x 0 São José Brasileiro feminino 19 de junho de 2022 São José 1 x 3 Grêmio Brasileiro feminino 3 de agosto de 2022

Próximas partidas