São Paulo x São Caetano: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

A volta do Paulistão será neste sábado (10), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Marcando o retorno do Campeonato Paulista após a paralisação do futebol estadual, o São Paulo recebe o São Caetano neste sábado (10), às 20h (de Brasilia), conforme determina o novo protocolo sanitário da competição. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x São Caetano DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Tricolor joga em casa na retomada do Paulistão / Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O Premiere, serviço de pay-per-view do Grupo Golo, é quem vai passar o jogo deste domingo, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

O Tricolor volta a disputar o Paulistão como íder do Grupo B, com sete pontos conquistados. No último jogo antes da paralisação, o São Paulo perdeu para o Novorizontino, por 2 a 1, fora de casa.

Desde que jogou pela última vez, o time de Hernán Crespo contratou reforços, e três deles já foram inscritos e estão disponíveis para jogar: Miranda, Eder e Benitez.

Para o duelo contra o São Caetano, o time não conta com Luciano, liberado para resolver um problema pessoal, e Gabriel Sara, que tem dores musculares.

incluir tweet sobre o jogo ou preparação da equipe (vale instagram da Goal / jogador / clube também)

📸 Mais imagens do treino desta sexta-feira.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/OLM1MHPO0H — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 9, 2021

SÃO CAETANO

O São Caetano, lanterna do Grupo D, com apenas um ponto conquistado, foi um dos poucos times a atuar durante a paralisação - o time enfrentou o Corinthians, em Volta Redonda, no dia 14 de março.

Quinta-feira (08) , de muito treino no estádio Anacleto Campanella #AvanteAzulão 🔵🔴



📸 @leo_lima1999 / AD São Caetano pic.twitter.com/xrzZ0CdooV — adscoficial (@adscoficial) April 8, 2021

Provável escalação do São Caetano: Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando Júnior; Warian, Charles e Diego Cardoso; William, Luizinho e Carlinhos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 2 x 1 São Paulo Paulistão 13 de março de 2021 São Paulo 4 x 0 Santos Paulistão 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Re Bull Bragantino Paulistão 12 de abril de 2021 20h (de Brasília) São Paulo x Gurani Paulistão 14 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

SÃO CAETANO

JOGO CAMPEONATO DATA São Caetano 0 x 1 Corinthians Paulistão 14 de março de 201 Palmeiras 3 x 0 São Caetano Paulistão 11 de março de 2021

Próximas partidas