São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta terça-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports e pelo HBO Max, na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x São Bernardo DATA Terça-feira, 22 de março de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Estádio TNT Sports e o HBO Max, vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Morumbi.

Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de se classificar em primeiro lugar do Grupo B com 23 pontos, o São Paulo chega embalado com três vitórias consecutivas na temporada.

"Acho que vai ser um jogo bem mais complicado, bem mais difícil, mas vamos fazer nosso melhor para atingir a semifinal, que é sempre onde os quatro grandes acabam pensando em chegar lá e depois são brigas grandes, clássicos, a gente espera conseguir uma vitória na terça-feira", analisou Rogério Ceni.

Agora é decisão! Vale vaga na semifinal do @Paulistao.



🆚 São Bernardo

🏟 Morumbi

🗓 22/03 (terça-feira)

⏰ 20h30#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/MCb4zQyaY3 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 21, 2022

Do outro lado, o São Bernardo encerrou a fase de grupos em segundo lugar, com 16 pontos (quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas).

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o São Bernardo nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,36 no triunfo do Tricolor, $ 4,20 no empate e $ 8,50 caso o São Bernardo vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,90 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,90 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 9,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

São Paulo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 0 Manaus Copa do Brasil 16 de março de 2022 São Paulo 2 x 1 Botafogo-SP Paulistão 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Athletico-PR Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Flamengo x São Paulo Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

São Bernardo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 2 x 1 São Bernardo Paulistão 12 de março de 2022 São Bernardo 0 x 0 Guarani Paulistão 19 de março de 2022

