São Paulo x Santos: veja as escalações dos rivais para o clássico

Crespo e Carille armam times para o San-São desta quinta-feira, às 18h30, no Morumbi

São Paulo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h30, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. A Goal mostra abaixo quais são as prováveis escalações dos rivais para o San-São.

São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Gomes, Liziero, Luciano, Rodrigo Nestor e Welington; Rigoni e Marquinhos. O técnico Hernán Crespo trabalhou com essa formação no treino de quarta-feira, no CT da Barra Funda. O time ainda faz uma última atividade antes do San-São na manhã desta quinta-feira. Orejuela treinou em dois dias durante a semana, mas segue fora do time e não vai para o clássico. Arboleda, com a seleção do Equador, é desfalque.

Santos: João Paulo; Vinicius Balieiro, Velázquez e Wagner; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão. Fábio Carille, por sua vez, treinou a escalação de três zagueiros do Peixe nos últimos dias no CT Rei Pelé e encerrou a preparação para o clássico. Se não houver problemas de última hora esse deverá ser o time titular.

O San-São opõe dois rivais sob pressão: o Tricolor ganhou um dos últimos cinco jogos e é o 13º lugar, com 28 pontos, enquanto o Peixe não vence há dez jogos e é o 16º da tabela, com 24 pontos.