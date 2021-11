São Paulo x Santos feminino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta segunda-feira (1), às 17h (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Santos nesta segunda-feira (1), às 17h (de Brasília), na Arena Barueri, pela partida da volta da semifinal do Campeonato Paulista feminino. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, no streaming da elevensports.com e do Paulistão Play, e no canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Santos DATA Segunda-feira, 1 de novembro de 2021 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Mauro André e Paulo Cesar Modesto (SP)

Quarto árbitro: Rodrigo Santos (SP)

VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistente VAR: Alberto Poletto (SP)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo e Santos se enfrentam pelo Campeonato Paulista Foto: Getty Images

O jogo desta segunda-feira (1) terá transmissão da elevensports.com, do Paulistão Play e do canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol, além do SporTV, na TV fechada.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

São Paulo e Santos se enfrentam pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista feminino. As soberanas, que venceram o duelo de ida por 1 a 0, estão embaladas desde a fase classificatória, onde conquistaram 30 pontos. Para este duelo, o Tricolor não terá desfalques.

Dia de buscar vaga na final! É dia de clássico! Hoje tem São Paulo! É dia de #FutebolFemininoTricolor!



⚽ São Paulo x Santos

🏟 Arena Barueri

⏰ 17h

🏆 Paulistão



📺 SporTV e FPFtv#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/oxyxH5SWfd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 1, 2021

Do outro lado, as meninas da Vila querem surpreender o São Paulo fora de casa. Vale lembrar que o Santos ainda teve uma ótima campanha na primeira fase, porém uma das derrotas foi para Tricolor ainda na primeira fase, e claro, na semifinal. Para esse duelo, a equipe não terá maiores desfalques.

Provável escalação do São Paulo: Carla; Alves, Lauren, Gislane, Clara; Maresa, Cris, Duda; Micaelly, Naná e Glaucia.

Provável escalação do Santos: Camila Rodrigues; Bruninha, Camila Martins, Day Silva, Bianca; Brena, Erikinha, Julia; Karen, Ketlen e Byanca Brasil.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Ferroviária Paulistão feminino 13 de outubro de 2021 Santos 0 x 1 São Paulo Paulistão feminino 17 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Santos Paulistão feminino 1 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA AERP 0 x 5 Santos Paulistão feminino 13 de outubro de 2021 Santos 0 x 1 São Paulo Paulistão feminino 17 de outubro de 2021

Próximas partidas