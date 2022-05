São Paulo x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Cássico para fechar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro! Nesta segunda-feira (2), São Paulo e Santos se enfrentam no Morumbi, às 20h (de Brasília).

O Tricolor quer a vitória para se aproximar do G-4, enquanto o Peixe busca o triunfo para retornar à liderança.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O São Paulo deve ir a campo com força máxima para o clássico no Morumbi.

Calleri, poupado no meio da semana, está descansado e é a esperança de gols do Tricolor, enquanto Rogério Ceni é a baixa do time, já que cumpre suspensão.

Do outro lado, o Santos perdeu Ângelo, lesionado. Além disso, o técnico Fabián Bustos tem dúvida quanto a quem escalar no ataque: Ricardo Goulart ou Léo Baptistão.

O Peixe não vem de boas atuações fora de casa e pode manter o esquema tático para buscar o triunfo longe dos seus domínios.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington, Pablo Maia; Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri.

Possível escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga (Lucas Barbosa) e Jhojan Julio; Léo Baptistão (Ricardo Goulart) e Marcos Leonardo.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Walace, Gabriel Sara e Nikão: lesionados.

Rogério Ceni: suspenso.

SANTOS:

Ângelo: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e Santos será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, nesta segunda-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.