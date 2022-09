São Paulo x Realidade Jovem: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Jogo acontece nesta qurta-feira (21), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe a Realidade Jovem nesta quarta-feira (21), em Cotia, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Paulistão feminino. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Paulistão Play, no streaming.

Em casa, o Tricolor vai em busca da vitória para tentar encostar no líder. O time está em terceiro lugar, com 12 pontos.

Do outro lado, a Realidade Jovem tem apenas um ponto, na 10ª posição, e quer o seu primeiro triunfo no campeonato.

Escalações:

Escalação do provável SÃO PAULO: Carla, Ingrid, Thais, Ana Caroline, Maressa, Micaelly, Fernanda, Danielli, Najela, Vitoria e Aline.

Escalação do provável REALIDADE JOVEM: Jersia, Pietra, Amanda, Kauane, Bruna, Michelle, Debora, Evila, Mariana e Ana Carolina.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Realidade Jovem

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: estádio Marcelo Portugal Gouvêa, Cotia - SP.