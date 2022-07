São Paulo x Portuguesa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão Sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (13), pela segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira (13), em Cotia, a partir das 15h (de Brasília), pela segunda rodada da segunda fase do Paulistão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Depois de ter encerrado a primeira fase na liderança do Grupo 11, com 22 pontos (com seis vitórias e quatro empates), o Tricolor conheceu a sua primeira derrota no Estadual na estreia da segunda fase. Na última rodada, foi derrotado pelo Inter de Bebedouro por 3 a 1.

Do outro lado, a Portuguesa ficou em terceiro lugar do Grupo 8, com 16 pontos, registrando quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas na primeira fase, e venceu na rodada de estreia da segunda fase o Araçatuba por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo Sub-20: Leandro; Pajé, Ythallo, Andrade e João Douglas; Negrucci, Léo Silva e Palmberg; João Adriano, Maioli e Talles.

Possível escalação do Portuguesa Sub-20: a atualizar.

Desfalques da partida

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Portuguesa:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO São Paulo x Portuguesa DATA Quarta-feira, 12 de julho de 2022 LOCAL Cotia - São Paulo, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Bebedouro 3 x 1 São Paulo Paulista Sub-20 6 de julho de 2022 São Paulo 1 x 3 América-MG Brasileiro Sub-20 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x São Paulo Brasileiro Sub-20 16 de julho de 2022 10h (de Brasília) São Paulo x Araçatuba Paulista Sub-20 20 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Portuguesa

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 1 x 0 Araçatuba Paulista Sub-20 6 de julho de 2022 Portuguesa 0 x 0 Paulista Paulista Sub-20 29 de junho de 2022

Próximas partidas