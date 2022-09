São Paulo x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Partida válida pela 20ª rodada do estadual será neste domingo (11); veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (11), às 14h (de Brasília), pela 20ª rodada do Paulistão sub-20. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Eleven Sports e no Estádio TNT Sports, no streaming.

Em segundo lugar no grupo 23, com 5 pontos, o Tricolor entra em campo de olho na ponta. Isso porque a Ponte Preta é a líder, com 7 pontos. Quem vencer dará grande passo rumo à próxima fase.

Escalações:

Escalação do provável São Paulo: Leandro, Ythallo, Felipe, João, Leonardo, Talles, Luiz Henrique, Brian, João Douglas, João Gabriel e Lucas.

Escalação do provável Ponte Preta: Vinicius, João Pedro, Edson, Euller, Diego, Pedro, Matheus, Mauricio, Eliel, Vitor Hugo e Diogo.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: CT do São Paulo, Cotia - SP