São Paulo x Penapolense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Tricolor busca voltar a vencer nesta quinta-feira (22), pelo Campeonato Paulista sub-20; veja como acompanhar na internet

O São Paulo recebe o Penapolense nesta quinta-feira (22), às 15h (de Brasília), em Cotia, pela sexta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Vindo de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos, o São Paulo busca reencontrar o caminho da vitória no Paulistão sub-20. O Tricolor aparece na terceira posição do Grupo 23, com seis pontos.

Do outro lado, o Penapolense, na vice-liderança, com cinco, chega pressionado pela vitória após a goleada sofrida para a Ponte Preta por 4 a 0.

Escalações:

Escalação do provável SÃO PAULO: Leandro; Brian, Ythallo, Lucas Inácio e João Douglas; Negrucci, Léo Silva, Luiz Henrique, Luís Felipe, Talles e João Gabriel.

Escalação do provável PENAPOLENSE: a atualizar.

Desfalques

São Paulo

sem desfalques confirmados.

Penapolense

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: 22 de setembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: CFA Cotia – Cotia, SP