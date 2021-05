São Paulo x Palmeiras: veja a maratona de jogos entre Paulista e Libertadores

Com a definição das datas da final estadual, os rivais terão sequências pesadas de jogos; confira o calendário

São Paulo e Palmeiras farão a grande final do Campeonato Paulista de 2021 e para conquistar o título, terão que superar não apenas o rival, mas também o cansaço de longas sequências de jogos.

Com a paralisação do Paulistão após o aumento de casos de Covid-19 no estado, a Federação Paulista de Futebol viu-se obrigada a apertar os jogos após a retomada da competição e antes do início do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 29 de maio, e lidando também com os jogos de Libertadores e Copa Sul-Americana.

A FPF até tentou adiar a primeira rodada do Brasileirão para Palmeiras e São Paulo junto a CBF, mas não teve sucesso e marcou as finais do Paulistão para os próximos dias 20 (quinta-feira) e 23 (domingo).

São Paulo tem calendário mais apertado

Hernán Crespo, treinador do São Paulo. Foto: Marcelo Endelli/Getty

Contando a sequência atual de jogos do Tricolor, serão sete jogos em 14 dias, uma média de um jogo a cada 48 horas. Embora já estivesse com jogos sucessivos sem grandes intervalos entre eles, a série atual começou no dia 12 de maio, quando enfrentou o Rentistas no Uruguai, e só terá fim no 25 deste mês, quando joga contra o Sporting Cristal no Morumbi.

Todos os jogos que a equipe fez e ainda irá fazer neste intervalo são decisivos. Jogos importantes na Copa Libertadores para definir a classificação para as oitavas de final e mata-mata do Paulistão. Hernán Crespo está conseguindo dividir o time para atuar da melhor forma nas duas frentes, mas deixou claro que a prioridade no Morumbi é quebrar o jejum de título com uma taça no Estadual.

Confira a sequência de jogos do São Paulo:

DATA JOGO CAMPEONATO 12 de maio Rentistas 1 x 1 São Paulo Libertadores 14 de maio São Paulo 4 x 2 Ferroviária Paulistão - Quartas de Final 16 de maio São Paulo 4 x 0 Mirassol Paulistão - Semifinal 18 de maio São Paulo x Racing Libertadores 20 de maio Palmeiras x São Paulo Paulistão - Final 23 de maio São Paulo x Palmeiras Paulistão - Final 25 de maio São Paulo x Sporting Cristal Libertadores

Palmeiras também tem sequência díficil de jogos

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Foto: Getty

O Alviverde jogará até o segundo jogo da final um total de seis jogos em 13 dias. Após a decisão de título no Morumbi, o Palmeiras terá alguns dias a mais que o Tricolor até o último jogo da fase de grupos da Libertadores e atua apenas na quinta-feira (27) contra o Universitario, do Peru, no Allianz Parque.

Neste intervalo de jogos, a vantagem que o Palmeiras tem é já estar classificado para as oitavas de final da Libertadores, mas a ambição pela melhor campanha geral da primeira fase pode fazer com que Abel Ferreira não poupe todos seus jogadores pensando apenas no Choque-Rei.

Confira a sequência de jogos do Palmeiras: