Partida acontece nesta segunda-feira (20), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (20), no Morumbi, a partir das 20h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere na TV fechada, bem como de seu respectivo serviço de streaming online - veja como acompanhar também pelo Amazon Prime Video. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Brigando pela parte de cima da tabela, o São Paulo, com 18 pontos, busca a recuperação após a derrota para o Botafogo por 1 a 0 na última rodada.

Porém, o técnico Rogério Ceni segue com diversos desfalques para o duelo no Morumbi: Andrés Colorado, Talles Costa, Gabriel Sara, Alisson e Nikão, no departamento médico, estão fora.

Saiba como foi o último treino antes do confronto com o Palmeiras pelo @Brasileirao



💻 > https://t.co/hVvIYhcQBK#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/XPe3Gv8e7l — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 19, 2022

"É jogo duro. Vamos tentar recuperar os jogadores, mas não temos ninguém para voltar. Alisson, Sara, Nikão, Colorado, Caio não voltam. Temos muitos jogadores fora sem perspectiva de volta. O que temos é isso aqui e vamos tentar recuperar para competir", afirmou o treinador.

Líder do Brasileirão com 25 pontos, o Palmeiras vem de vitória sobre o Atlético-GO por 4 a 2, na última quinta-feira (16), e possui melhor ataque e melhor defesa no Brasileirão.

Para o clássico, o Verdão não poderá contar com o técnico Abel Ferreira, que testou positivo para a Covid-19 e deve ficar afastado por sete dias. O auxiliar João Martins comandará a equipe na beira do campo.

Amanhã tem! 🟢⚪



🆚 São Paulo

🏟 Morumbi

⏰ 20h

📺 Premiere#AvantiPalestra pic.twitter.com/PTzLXS58tM — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 19, 2022

Além do português, o volante Zé Rafael, suspenso, o lateral Marcos Rocha e o meia Raphael Veiga, lesionados, também são desfalques certos.

Por outro lado, a principal novidade da equipe é o retorno do zagueiro Kuscevic, que estava com a seleção chilena, e o lateral-direito Mayke, recuperado de lesão na perna direita.

"Graças a Deus e a todo o departamento médico do Palmeiras, estou de volta depois de um mês. Fico feliz de estar retornando aos gramados, estar à disposição do treinador. Estou preparado, treinando forte para que se ele precisar de mim eu possa entrar em campo, dar o máximo e ajudar meus companheiros", afirmou o jogador.

Quem venceu mais o Choque-Rei?

Até hoje, as equipes já se enfrentaram 335 vezes, e o clássico é marcado por um grande equilíbrio. Foram 113 vitórias do São Paulo, contra 112 do Palmeiras, além de 110 empates. No último confronto, válido pelo Paulistão de 2022, o Verdão foi campeão após golear o rival por 4 a 0 no segundo jogo.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius (Rafinha), Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick (Gabriel Neves) e Reinaldo (Welington); Luciano e Calleri.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke (Gustavo Gómez), Luan, Gustavo Gómez (Murilo) e Piquerez; Danilo, Atuesta (Fabinho) e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony.

Desfalques da partida

São Paulo:

Andrés Colorado, Talles Costa, Gabriel Sara, Alisson e Nikão: lesionados

Palmeiras:

Raphael Veiga e Marcos Rocha: lesionados

Abel Ferreira: Covid-19

Zé Rafael: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Segunda-feira, 20 de junho de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau - RS

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva - SP

VAR: Rafael Traci - SC

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 São Paulo Brasileirão 9 de junho de 2022 São Paulo 1 x 0 América-MG Brasileirão 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Palmeiras Copa do Brasil 23 de junho de 2022 20h (de Brasília) São Paulo x Juventude Brasileirão 26 de junho de 2022 18h (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 12 de junho de 2022 Palmeiras 4 x 2 Atlético-GO Brasileirão 16 de junho de 2022

Próximas partidas