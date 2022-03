São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Campeonato Paulista 2022

São Paulo e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (30), às 21h40 (de Brasília), no Morumbi pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O duelo de volta será no próximo domingo (3), no Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, do Paulistão Play, do canal do Paulistão no YouTube, do Estádio TNT Sports e da HBO Max, na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Quarta-feira, 30 de março de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h40 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, o Premiere, no pay-per-view, o Paulistão Play, o canal do Paulistão no YouTube, o Estádio TNT Sports e a HBO Max, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Morumbi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Palmeiras chegou às finais após eliminar o RB Bragantino por 2 a 1, com gols de Murilo e Rony. Por conta da melhor campanha na classificação geral do Paulistão, o Verdão decide o troféu em casa.

Na primeira fase, a equipe comandada por Abel Ferreira encerrou na liderança do Grupo C, com 30 pontos (nove vitórias e três empates). Nas quartas de final, deixou para trás o Ituano (2 a 0).

Do outro lado, o São Paulo eliminou o Corinthians também por 2 a 1, no Morumbi, enquanto o São Bernardo foi a vítima nas quartas (4 a 1).

Na fase de grupos, o Tricolor terminou em primeiro do Grupo B, com 23 pontos, e 63,9% de aproveitamento. Foram sete vitórias, dois empates e três derrotas.

Em 333 jogos entre as equipes, o São Paulo venceu 112 vezes, contra 111 do Verdão, além de 110 empates.

São Paulo vence mais de 42 mil ingressos para decisão

O São Paulo vai ter casa cheia na primeira partida da final do Paulistão. Com mais de 42 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o Trioclor iniciou a comercialização na noite de domingo (27) com os sócios-torcedores do Plano Diamante. Para o público em geral, os ingressos ficaram disponíveis na terça-feira (29).

A venda é feita exclusivamente pelo site spfc.totalacesso.com.

Para entrar no Morumbi é necessária a apresentação da comprovação de vacinação completa para Covid-19 ou testes negativos (PCR 48h ou antígeno 24h).

Já são 4️⃣2️⃣ mil ingressos vendidos para a decisão do @Paulistao!



A venda está disponível para toda a torcida são-paulina, e Sócios Torcedores têm descontos especiais.



— São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 29, 2022

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Palmeiras nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,60 no triunfo do Tricolor, $ 2,87 no empate e $ 2,75 caso o Verdão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,50 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,50 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 6,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 4 x 1 Sao Bernardo Paulistão 22 de março de 2022 São Paulo 2 x 1 Corinthians Paulistão 27 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x São Paulo Paulistão 3 de abril de 2022 18h30 (de Brasília) Ayacucho x São Paulo Copa Sul-Americana 8 de abril de 2022 21h30(de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Ituano Paulistão 23 de março de 2022 Palmeiras 2 x 1 RB Bragantino Paulistão 26 de março de 2022

Próximas partidas