São Paulo x Palmeiras: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Clássico será disputado no Pacaembu neste sábado (16) em duelo válido pela 11ª rodada do torneio regional

Após vencer o por 3 a 0 e seguir invicto na LIbertadores, o terá pela frente o clássico com o neste sábado (16), às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do .

Veja informações da partida!

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Sábado, 16 de março LOCAL Pacaembu - São Paulo, HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação)

O jogo terá transmissão exclusiva pelo Premiere 1, para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

São Paulo

Visando quebrar o jejum de 10 anos (não vence o rival no Paulista desde 2009), o São Paulo precisa de um resultado positivo para seguir entre os primeiros do Grupo D e não depender de seus dois rivais direto: , com 14 pontos (é líder por conta do saldo de gols), e Oeste, em terceiro, com 12.

Durante a semana, o técnico Vagner Mancini, que comanda o time interinamente até a chegada de Cuca, comandou as atividades com portões fechados e adotou o tom de mistério para o clássico.

No entanto, após conseguir a liberação de Gonzalo Carneiro (expulso contra o ), o treinador pode escalar o uruguaio entre os titulares, assim como Reinado, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Desfalques:

Nenê - pancada no joelho esquerdo

, Biro Biro e Liziero - aprimoramento da forma física

Bruno Alves - suspenso pelo terceiro cartão amarelo

Provável escalação:

Palmeiras

Com grande confiança após vencer o Melgar na Libertadores durante a semana, o Palmeiras iniciou o trabalho para o clássico apenas na quinta-feira (14).

Enquanto Gustavo Gomez, Bruno Henrique, Scarpa e Deyverson realizaram trabalho na parte interna, os jogadores que não foram utilizados na quarta-feira foram a campo.

Líder do Grupo B com 19 pontos, o está a dois pontos de garantir classificação para a próxima fase.

Desfalques:

Luan - estiramento muscular

Willian - em recuperação de uma cirurgia no joelho direito

Deyverson - suspenso pelo terceiro cartão amarelo

Provável escalação: