São Paulo x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar para São Paulo x Palmeiras nesta quinta-feira (10), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, em jogo atrasado da quarta rodada do Paulistão.

Líder do grupo B, com 17 pontos, o Tricolor busca não só manter a invencibilidade nos clássicos na temporada (venceu o Santos por 2 a 0 e o Corinthians por 1 a 0), como também visa assegurar a classificação para a fase final do Estadual.

Já o Verdão, já garantido às quartas de final, busca permanecer com a melhor campanha. Atualmente, lidera o grupo C, com 20 pontos.

No último confronto entre as equipes pelo Brasileirão 2021, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Morumbi, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com o goleiro Jandrei, recuperado da Covid-19, mas não pode entrar em campo pelo protocolo de Covid-19 da Federação Paulista. Igor Vinícius e Gabriel, lesionados, também são desfalques.

Por outro lado, o Tricolor terá os retornos de Luan, Patrick, Alisson e Nikão.

Já o Palmeiras não terá o zagueiro Luan, com lesão na coxa. Murilo é o mais cotado para assumir a posição. Gabriel Meninos e Patrick de Paula também estão fora.

Desde que o português assumiu o comando d Verdão, Abel Ferreira ainda não conseguiu vencer Rogério Ceni. Em quatro encontros, foram três derrotas e um empate.

Cesar Greco/SEP

Rogério Ceni x Abel Ferreira

Flamengo 2 x 0 Palmeiras - 31ª do Brasileirão 2020

Flamengo 2 (6) x (5) Palmeiras - Supercopa do Brasil 2021

Flamengo 1 x 0 Palmeiras - 1ª rodada do Brasileirão 2021

Palmeiras 0 x 2 São Paulo - 33ª rodada do Brasileirão 2021

Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

Morumbi volta a ter 100% de capacidade

O Choque-Rei terá permissão para receber 100% da capacidade máxima do Morumbi após o Governo do Estado de São Paulo liberar o público total em eventos esportivos. Até o momento, mais de 26 mil ingressos foram vendidos.

"O governador João Doria acabou de liberar a capacidade de 100% do público para eventos e jogos de futebol. Portanto, o Morumbi amanhã terá 100% de carga disponível ao torcedor. E eu aqui convoco você, torcedor. O Morumbi lotado tem outra energia. Vamos lotar o Morumbi. São Paulo e Palmeiras é um jogo muito importante para nós e o torcedor tem uma química toda especial junto com o nosso time. Traga a sua família, o seu filho, tem o setor popular, tem os outros setores, e vamos, realmente, abraçar como o torcedor vem abraçando e sempre abraçou o São Paulo", afirmou Julio Casares, presidente do Tricolor.

Anteriormente, o clube seguia a determinação do Governo e liberava apenas 70% da capacidade do estádio.

Em estádios de futebol ainda há a obrigatoriedade do uso de máscaras, além da apresentação do comprovante de vacinação completo ou teste negativo. O PCR com validade de 48h antes do jogo, ou o antígeno até 24h antes.

Possível escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Nikão) e Gabriel Sara; Eder (Rigoni) e Calleri.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Igor Vinicius e Gabriel: machucados

Jandrei: protocolo da Covid-19

PALMEIRAS:

Luan, Patrick de Paulo e Gabriel Menino: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Fabrini Bevilaqua e Amanda Pinto

Quarta árbitra: Daiane Muniz

VAR: Péricles Bassols

TRANSMISSÃO AO VIVO

O clássico entre São Paulo x Palmeiras desta quinta-feira será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, pelo Paulistão Play, na plataforma de streaming, e pelo canal do Paulistão no YouTube, na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.