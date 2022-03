São Paulo x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Paulista 2022

Sâo Paulo e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (30) no Morumbi, a partir das 21h40 (de Brasília), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A volta está marcada para o próximo domingo (3), às 16h, no Allianz Parque. Dono da melhor campanha do Paulistão, o Verdão vai decidir a segunda partida em casa.



Invicta, a equipe de Abel Ferreira encerrou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 30 pontos, enquanto no mata-mata eliminou o RB Bragantino e o Ituano, nas semi e quartas, respectivamente. São 11 vitórias e três empates, nos 14 jogos disputados.



Do outro lado, o Tricolor terminou em primeiro do Grupo B, com 23 pontos, e deixou para trás o São Bernardo e o Corinthians, na fase final.



Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com promessa de Morumbi cheio (mais de 53 mil ingressos vendidos), o São Paulo defende o bicampeonato do Paulistão. No último ano, o Tricolor venceu justamente o Palmeiras por 2 a 0, e encerrou o jejum de 16 anos sem títulos.

Para o primeiro confronto, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com Gabriel Sara, com entorse no tornozelo, mas Gabriel Neves, desfalque contra o Corinthians, pode iniciar no banco de reservas.

Já Arboleda, que desembarcou no Brasil após defender o Equador, é tratado como dúvida. Caso não entre em campo, o zagueiro será substituído por Léo.

Do outro lado, o Palmeiras segue sem Luan, em recuperação de lesão na coxa, enquanto Weverton, com lesão na mão, e Danilo, com trauma na coxa, são dúvidas.

"O São Paulo é uma equipe que joga com muita gente por dentro, com jogadores jovens e experientes. Mas fico, acima de tudo, muito contente, porque estão as duas melhores equipas na final, o que nem sempre acontece, isso mostra o mérito e o trabalho dos dois treinadores, plantéis e clubes", afirmou o técnico Abel Ferreira sobre o adversário.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo (Arboleda) e Welington (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes; Eder e Calleri.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton (Marcelo Lomba), Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Danilo), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Gabriel Sara: entorse no joelho

PALMEIRAS:

Luan: transição física

ARBITRAGEM

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Alex Ang

VAR: José Claudio Rocha

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e Palmeiras será transmitido ao vivo pela Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) na TV aberta, pelo Premiere, no pay-per-view, pelo Paulistão Play, pelo canal do Paulistão no YouTube, pelo Estádio TNT Sports e pela HBO Max, na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.