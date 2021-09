São Paulo x Oeste no Paulista sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), às 15h (de Brasília) pelo Campeonato Paulista sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

São Paulo e Oeste se enfrentam por mais uma rodada do Paulista sub-20 nesta quinta (23), às 15h00 (de Brasília), em Cotia. O jogo terá transmissão pelo site elevensports.com. Pela Goal , você acompanha ao jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Oeste DATA Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 LOCAL CFA - Cotia, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação

O site elevensports.com vai passar São Paulo x Oeste, pelo Paulista sub-20, desta quinta-feira (23), às 15h (de Brasília). Pela Goal , você pode acompanhar o tempo real da partida ao vivo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em confronto direto pela liderança do Grupo 07, o São Paulo recebe o Oeste em casa nesta quinta (23).

Os dois elencos mantém, até o momento, sete jogos cada, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. O que coloca o Tricolor como líder do grupo é seu saldo de gols (27) maior que do Oeste (07).

De uma boa sequência, o clube de Barueri segue com quatro vitórias seguidas, levando vantagem contra o São Paulo, que foi derrotado em seu último duelo, contra o Botafogo, por 3 a 2.

Provável escalação do São Paulo: Felipe; Nathan, Thiagão, Pedro Lucas e Patryck; Brian, Léo e Pedrinho; João Adriano, Vitinho e Talles Wander.

Provável escalação do Oeste: Alê; Índio, Pedro Favorito, Fabão e Negueba; Davi, Bonifácio e Diogo; Popó, Mottinha e Tite (Lucas Porto).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 12 x 1 Sport Club Brasil Paulista sub-20 17 de setembro de 2021 São Paulo 2 x 3 Botafogo Brasileirão sub-20 20 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Oeste Paulista sub-20 23 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Atlético-MG x São Paulo Brasileirão sub-20 27 de setembro de 2021 16h15 (de Brasília)

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA São Bento 1 x 3 Oeste Paulista sub-20 09 de setembro de 2021 Oeste 3 x 1 Audax Paulista sub-20 16 de setembro de 2021

Próximas partidas