São Paulo x Nacional-SP: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Paulistão Sub-20

São Paulo e Nacional-SP se enfrentam nesta quarta-feira (15), em Cotia, a partir das 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Quando é?

JOGO São Paulo x Nacional-SP DATA Quarta-feira, 15 de junho de 2022 LOCAL Marcelo Portugal Gouvêa - Cotia, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Mariana Nanni

Assistentes: Anderson Lucas de Lima e Luiz Henrique Rodrigues

Quarto árbitro: Leonel Marcos Fialho

Informações da partida

Na liderança do Grupo 11, com 15 pontos, três a mais que o Audax, segundo colocado, o São Paulo chega embalado com a goleada aplicada sobre a Juventus-SP por 5 a 1 na última rodada. Até o momento, o Tricolor não perdeu no Paulistão Sub-20: são quatro vitórias e três empates.

Do outro lado, o Nacional-SP, sem vencer há três rodadas, busca a recuperação. Na quinta posição, a equipe soma oito pontos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Prováveis escalações

São Paulo: Leandro; Ryan, Ythallo e Zanella, Negrucci, Léo Silva, Rech, Samuel, Pajé, Drummond e Luiz Henrique.

Nacional-SP: Angelo; Pedro Henrique, Alexsander, Luis Gustavo, Jhoonnatha; Albert, Kauã, Kenay; Davi, Nicolas e Henrique.

Desfalques

São Paulo

sem desfalques confirmados.

Nacional-SP

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 2 Audax Paulistão Sub-20 8 de junho de 2022 Juventus 1 x 5 São Paulo Paulistão Sub-20 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Atlético-MG Brasileirão Sub-20 20 de junho de 2022 15h (de Brasília) Sport x São PaulA Paulistão Sub-20 22 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Nacional-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio Osasco 3 x 2 Nacional-SP Paulistão Sub-20 8 de junho de 2022 Nacional-SP 2 x 2 Sport Paulistão Sub-20 12 de junho de 2022

Próximas partidas