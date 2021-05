São Paulo x Mirassol: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste domingo (16), pela semifinal do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Mirassol neste domingo (16), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Ferroviária DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati

VAR: Marcio Henrique de Gois

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo busca a classificação para adecisão do Paulistão / Foto: Divulgação São Paulo

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (16), às 20h30. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma sequência de jogos consecutivos a cada 48h na semana, mais uma vez, o técnico Hernan Crespo deve madar a campo uma equipe mista do São Paulo. Além disso, o Tricolor segue sem poder contar com Éder, lesionado. Já Daniel Alves e Luciano voltaram a trabalhar com bola e são dúvidas para o jogo deste domingo.

🆕 Luciano e Dani Alves participaram do treino com bola, enquanto Eder trabalhou no gramado com a fisioterapia. Walce fez atividades físicas e técnicas, parte delas com o grupo, mas ainda sem contato físico com os companheiros.#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Fellipe Lucena / saopaulofc pic.twitter.com/Tnko3fqwpk — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2021

Já o Mirassol chega ao Morumbi como a grande possível "zebra" da semifinal do Paulistão e promete dificultar a vida do forte rival.

Provável escalação do São Paulo: Volpi; Orejuela (Igor Vinícius), Arboleda, Miranda, Bruno Alves e Léo Pele (Reinaldo); William (Luan), Igor Gomes (Liziero) e Vitor Bueno (Benítez); Rojas (Gabriel Sara) e Galeano (Pablo).

Provável escalação do Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Carlão, Reniê e Van Basty; Daniel, Diego Gonçalves, Cassinho, Neto, Fabrício Daniel e Pedro Lucas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 4 x 2 Ferroviária Paulista 14 de maio de 2021 Rentistas 1 x 1 São Paulo Copa Libertadores 12 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Racing Libertadores 18 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) São Paulo x Sporting Cristal Copa Libertadores 25 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 0 (4) x (3) Guarani Paulista 12 de abril de 2021 Mirassol 1 x 1 São Paulo Paulista 9 de maio de 2021

Próximas partidas