São Paulo x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Tricolor entra em campo nesta quarta-feira (29), pelas quartas de final do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ajudar o na classificação, o encara o nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Morumbi, nas quartas de final do . A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Mirassol DATA Quarta-feira, 29 de julho de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após poupar os titulares na vitória sobre o por 3 a 1 na última rodada da fase de grupos, o São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (29), visando a classificação para a semifinal do Paulista.

Suspensos na última rodada, Tchê Tchê e Daniel Alves voltam ao time, enquanto Gonzalo Carneiro fica à disposição do técnico Fernando Diniz.

Já o Mirassol avançou mesmo com a derrota diante da na última rodada, com a segunda colocação no Grupo C.

"Em relação à classificação, estou muito feliz, junto com toda a direção, os atletas e o estafe. Esse é um presente para você torcedor do Mirassol, para você cidadão de Mirassol que há tanto tempo não tinha essa experiencia de jogar as quartas de final de um Campeonato Paulista. Nós esperamos estar à altura do desafio, e oferecer para vocês uma grande partida e representar bem as cores da equipe e da cidade de Mirassol diante do São Paulo", disse o técnico Ricardo Catalá.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno, Pato e Pablo.

Provável escalação do Mirassol: Kewin; Daniel Borges, Tiago Alves, Reniê, Danilo Boza; Alison Silva, Du, Juninho, Kauan; Bruno Motta, Netto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 3 Campeonato Paulista 23 de julho de 2020 Guarani 1 x 3 São Paulo Campeonato Paulista 26 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília)

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 0 x 0 Mirassol Campeonato Paulista 23 de julho de 2020 Mirassol 0 x 1 Ponte Preta Campeonato Paulista 26 de julho de 2020

