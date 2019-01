São Paulo x Mirassol: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Ambas equipes entram em campo pela primeira rodada da Campeonato Paulista

O São Paulo encara o Mirassol neste sábado (19), às 19h30 (Brasília), no Estádio do Pacaembu, na estreia dos clubes no Paulistão. A partida terá transmissão na fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

Veja informações da partida!

JOGO São Paulo x Mirassol DATA Sábado, 19 de janeiro LOCAL Estádio do Pacaembu - São Paulo, BRA HORÁRIO 19h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Fernando H. Ahuvia/Goal)

A partida terá transmissão na SporTV e Premiere . Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real! Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

André Jardine não terá à disposição a principal contratação da equipe na temporada, o meio-campista Hernanes. O clube não conseguiu escrever o jogador a tempo no boletim da CBF e ficará de fora do duelo. Nenê foi escolhido como o substituto.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei e Hudson; Helinho, Nenê e Everton; Pablo.



​(Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC)

MIRASSOL

Provável escalação do Mirassol: Thiago Cardoso, Daniel Borges, Amaro, Riccelli, Alex Ruan, Leo Baiano, Jean Carlos, Simião, Carlão, Darlan, Felipe Augusto.