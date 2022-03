São Paulo x Manaus: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

O São Paulo recebe o Manaus nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Manaus DATA Quarta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Morumbi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de eliminar o Campinense na primeira fase, o São Paulo terá pela frente o Manaus na Copa do Brasil antes de pensar nos confrontos de mata-mata no Paulistão.

Do outro lado, o Manaus, que venceu o São Raimundo por 1 a 0 e avançou na competição nacional, chega embalado. Nos últimos oito jogos na temporada, registra cinco vitórias e três empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

São Paulo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 1 Palmeiras Paulista 10 de março de 2022 Mirassol 0 x 3 São Paulo Paulista 13 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Botafogo-SP Paulista 20 de março de 2022 16h (de Brasília) São Paulo x A definir Paulista 23 de março de 2022 A definir

Manaus

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 0 Manaus Amazonense 9 de março de 2022 Manuara 1 x 1 Manaus Amazonense 13 de março de 2022

Próximas partidas