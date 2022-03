São Paulo x Manaus: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar para São Paulo x Manaus nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Já classificado às quartas de final do Paulistão, o Tricolor volta as atenções para a Copa do Brasil. Na primeira fase, a equipe de Rogério Ceni eliminou o Campinense após o empate sem gols. Seguindo o regulamento, a igualdade favoria os paulistas. Dessa vez, contra o Manaus, se o jogo terminar empatado, será decidido nos pênaltis.

Do outro lado, o Manaus, embalado na temporada com cinco vitórias e três empates consecutivos, deixou para trás o São Raimundo após o triunfo por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Morumbi, o técnico Rogério Ceni poderá ter os retornos de Calleri, recuperado de dores na panturrilha, e Diego Costa, que sofreu uma concussão no clássico contra o Palmeiras.

Por outro lado, o goleiro Tiago Volpi, com entorse no tornozelo esquerdo, está fora.

Já o Manaus não poderá contar com o volante Rogério, lesionado.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Nikão, Eder e Calleri (Rigoni).

Possível escalação do Manaus: Reynaldo; Gutierrez, Claudinho, Paulo Sérgio e Renan Luís; Paranhos, Felipe Baiano e Palmares; Thiaguinho, Silvano e Alvinho.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Igor Vinicius: transição física

Tiago Volpi: entorse no tornozelo esquerdo

Gabriel e Gabriel: machucados

MANAUS:

Rogério: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Daniel Nobre

Assistentes: Michael Stanislau e André da Silva

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli

TRANSMISSÃO AO VIVO

O clássico entre São Paulo x Manaus desta quarta-feira será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.