São Paulo x LDU: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor entra em campo nesta quarta (11), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, o recebe a nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, buscando a primeira vitória na fase de grupos da . O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, Itapetininga e Sorocaba), além do Fox Sports, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x LDU DATA Quarta-feira, 11 de março de 2020 LOCAL Morumbi, São Paulo, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer a vitória em casa / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, Itapetininga e Sorocaba), além do Fox Sports, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter sofrido a virada para o Binacional na estreia da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo entra em campo visando a recuperação e pensa apenas na vitória.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz não sabe se poderá contar com Vitor Bueno, com lesão no tornozelo. Por outro lado, Juanfran treina normalmente com o grupo e deve retornar ao time.

Já a LDU é líder do Grupo D após ter vencido os reservas do , que priorizou a última rodada do .

Provável escalação do São Paulo: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Dani Alves e igor Gomes; Antony, Pato e Pablo.

Provável escalação da LDU: Gabbarini; Caicedo, Guerra, C. Rodríguez e Ayala; , Villarruel, Quinteros, Sornoza e M. Caicedo; Borja.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Binacional 2 x 1 São Paulo Copa Libertadores 6 de março -SP 1 x 0 São Paulo 8 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Campeonato Paulista 14 de março 19h (de Brasília) São Paulo x River Plate Copa Libertadores 17 de março 21h30 (de Brasília)

LDU

JOGO CAMPEONATO DATA LDU 3 x 0 River Plate Copa Libertadores 5 de março LDU 2 x 1 SC 7 de março

Próximas partidas