São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão 2022

Partida acontece neste domingo (26), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Juventude se enfrentam neste domingo (26), no Morumbi, a partir das 18h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de dois jogos com o Palmeiras, sendo um pelo Brasileirão e outro pela Copa do Brasil, o São Paulo vem motivado para encostar no líder da competição.

Para o duelo, porém, o técnico Rogério Ceni terá um DM cheio, principalmente com a ausência de Robert Arboleda, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. Sendo assim, o treinador deverá optar por Miranda em seu lugar, além de manter a dupla Patrick e Calleri no ataque.

O zagueiro Arboleda foi submetido a cirurgia para correção de fratura e lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O procedimento foi bem sucedido.



O jogador deverá receber alta neste sábado (25) e iniciará a recuperação no REFFIS nos próximos dias. pic.twitter.com/mssT2TWKaV — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 24, 2022

Do outro lado, o Juventude terá a estreia de Umberto Louzer como técnico da equipe. Além disso, já na sua primeira atividade, o treinador trabalhou o sistema ofensivo da equipe, simulando uma movimentação de transição ofensiva.

O técnico, porém, terá um departamento médico cheio: Paulo Miranda, Vitor Mendes, Marlon e Vitor Gabriel seguem fora, enquanto Isidro Pitta é dúvida.

“Conheço esse grupo do Juventude. Já trabalhei com alguns atletas que aqui estão e isso é um facilitador"



🔗 Mais no site: https://t.co/PK8XJg9VwH



📷Fernando Alves/ECJuventude #VamoJaconero pic.twitter.com/PeMwS9yz4Q — E.C. Juventude (@ECJuventude) June 23, 2022

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 10 vitórias, contra seis do Botafogo,, além de oito empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel, Igor Gomes, André Anderson, Patrick (Luciano) e Welington; Calleri.

Possível escalação do JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafel Forster e Moraes; Yuri, Lima, Jadson e Oscar Ruiz; Chico, Capixaba e Ricardo Bueno.

Desfalques da partida

São Paulo:

Alisson, Andrés Colorado, Nikão, Luan, Tales Costa, Gabriel Sara e Arboleda: lesionados

Juventude

Isidro Pita, Victor Gabriel, Paulo Miranda, Vitor Mendes, Bruninho, Moraes, Marlon, Edinho, Felipe Alves e Kelvi: lesionados

William Matheus: suspenso por cartão vermelho

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Juventude nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1.53 na vitória do Tricolor, $ 3.81 no empate e $ 6.93 caso o time gaúcho vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,35 quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2.72 para não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar na equipe que marcará primeiro. Paga-se $ 1.36 para quem apostar no São Paulo e $ 3.81 para quem apostar no Juventude. Em caso de empate, paga-se $ 8.12.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO São Paulo x Juventude DATA Domingo, 26 de junho de 2022 LOCAL Estádio do Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz Freitas - GO

Assistentes: Bruno Raphael e Fabricio Vilarinho - GO

Quarto árbitro: Ilbert Estevam - SP

VAR: Pablo Ramon Pinheiro - RN

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 20 de junho de 2022 São Paulo 1 x Palmeiras Copa do Brasil 23 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO U. Catolica x São Paulo Copa Sul-Americana 30 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Atlético-GO x São Paulo Brasileirão 3 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 2 Santos Brasileirão 14 de junho de 2022 Atlético-GO 3 x 1 Juventude Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas