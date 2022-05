São Paulo x Juventude: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

Em Barueri, São Paulo e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Com o empate por 2 x 2 no primeiro confronto, quem vencer o duelo fica com a vaga. Caso haja uma nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O São Paulo tem baixas devido à lesões para o duelo desta quinta-feira: Andrés Colorado, Gabriel Sara, Nikão e Tiago Volpi estão no departamento médico.

Apesar dos desfalques, o Tricolor promete lutar para não sofrer uma eliminação precoce na Copa do Brasil.

O Juventude, por sua vez, faz mistério quando à sua escalação, em função do desgaste físico.

Rodrigo Soares pode ser poupado por Eduardo Baptista, enquanto Rafael Forster tem incômodo muscular e é dúvida.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Luciano e Calleri.

Possível escalação do Juventude: César; Rodrigo Soares (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Paulo Miranda e William Matheus; Yuri, Jadson, Darlan; Chico, Paulinho Moccelin (Guilherme Parede) e Isidro Pitta.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Andrés Colorado, Gabriel Sara, Nikão e Tiago Volpi: lesionados.

JUVENTUDE:

Capixaba, Marlon, Rômulo, Rafael Forster e Edinho: lesionados.

Thallyson: já atuou por outra equipe nesta edição.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e Juventude será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira. (A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.