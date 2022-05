São Paulo x Jorge Wilstermann: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

São Paulo e Jorge Wilstermann se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Morumbi, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do grupo D da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

MELHORAS DICAS E APOSTAS

O São Paulo é favorito contra o Jorge Wilstermann nas odds da Sportsbet.io (clique aqui para ver as melhores opções). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,09 na vitória do Tricolor, $ 7,92 no empate e $ 21,78 caso o time visitante vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,50 para quem apostar em um total de gols acima de 2,5 e $ 2,21 para quem apostar em menos de 2,5 gols. Há também a possibilidade de apostar se o São Paulo fará gol nos dois tempos, pagando-se $ 1,65, e pagando-se $ 2,14, caso o Tricolor não consiga .

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Jorge Wilstermann DATA Quinta-feira, 19 de maio de 2022 LOCAL Morumbi, São Paulo - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quinta-feira, no Morumbi.

Paulo Pinto/São Paulo FC

Mais artigos abaixo

MAIS INFORMAÇÕES

Líder do grupo D, com 10 pontos, o São Paulo entra em campo nesta quinta-feira buscando uma vitória para selar a sua classificação à próxima fase.

Dia especial para Luciano! 🎉



Hoje o brabo guerreiro comemora 2️⃣9️⃣ anos! Até aqui, ele defendeu nossa camisa em 96 jogos, marcou 36 gols e faturou o título paulista de 2021, sempre com muita luta e entrega. Parabéns, Luciano! 🥳🎂



Deixe sua mensagem👇#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Izdg1Sweku — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 18, 2022

Dia especial para Luciano! 🎉



Hoje o brabo guerreiro comemora 2️⃣9️⃣ anos! Até aqui, ele defendeu nossa camisa em 96 jogos, marcou 36 gols e faturou o título paulista de 2021, sempre com muita luta e entrega. Parabéns, Luciano! 🥳🎂



Deixe sua mensagem👇#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Izdg1Sweku — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 18, 2022

O Tricolor pode, ainda, já entrar em campo com a vaga garantida. Para isso, terá que torcer por um empate entre Ayacucho e Everton.

Do outro lado, o Jorge Wilstermann está eliminado e vem ao Morumbi para cumprir tabela..

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JORGE WILSTERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Real Tamayapo 1 x 1 Jorge Wilstermann Boliviano 15 de maio de 2022 Jorge Wilstermann 1 x 0 Always Ready Boliviano 11 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Jorge Wilstermann x Bolívar Boliviano 22 de maio de 2022 16h (de Brasília) Jorge Wilstermann x Everton Copa Sul-Americana 25 de maio de 2022 19h15 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Cuiabá Brasileirão 15 de maio de 2022 São Paulo 2 x 0 Juventude Copa do Brasil 12 de maio de 2022

Próximas partidas