São Paulo x Internacional sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Dia de decisão no Brasileirão sub-20: o São Paulo recebe o Internacional neste domingo (28), no Morumbi, às 11h (de Brasília), precisando ganhar por no mínimo dois gols de diferença para ficar com o título. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada e da Eleven Sports, por streaming.

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Internacional DATA Domingo, 28 de novembro de 2021 LOCAL Morumbi, São Paulo - SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, o SporTV, na TV fechada, e o Eleven Sports, por streaming, são os canais que irão exibir o jogo deste domingo (28).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dono de uma das melhores campanhas da primeira fase do Brasileirão sub-20, o São Paulo passou boa parte da competição na liderança, mas perdeu fôlego na reta final. De qualquer, chegou na decisão... e viu a chance de ser campeão cair drasticamente com um cartão vermelho no início da primeira etapa, no duelo inicial.

Assim, a equipe comandada por Alex quer a recuperação no segundo jogo. Contando com um trio de ataque poderoso com Juan, Vitinho e o armador Pedrinho, talvez o mais talentoso jogador tricolor, precisará de uma vitória por no mínimo dois gols para ter chances de ficar com a taça.

📍 CT da Barra Funda



🚆 O jovem Pedrinho, do Sub-20, foi convocado para integrar o treino do elenco principal nesta quinta-feira.#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/G09ZOcTlxe — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 22, 2021

Já o Inter sub-20 vê nova chance de fazer história. Atual campeão da Copinha, já que o torneio não foi disputado em 2021, terminou a primeira fase em sétimo lugar, mas conseguiu bater rivais fortes como Palmeiras e Atlético-MG para chegar à final.

O time, porém, terá que viajar para São Paulo sem um de seus principais destaques: o colombiano Juan Cuesta, que já até fez bons jogos pelos profissionais, levou o terceiro cartão amarelo e está fora do segundo jogo da decisão.

Provável escalação do São Paulo: Felipe; Moreira, Beraldo, Luizão e Belém; Pablo, Léo, Talles Costa e Pedrinho; Vitinho e Juan.

Provável escalação do Internacional: Anthoni; Bernardo, João Pedro, Tiago Barbosa e Thauan Lara; Lucas Vital, Matheus Dias, Allison e Estevão; Vitinho e Matheus Cadorini.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 São Paulo Brasileirão sub-20 21 de novembro de 2021 São Paulo 1 x 1 Desportivo Brasil Paulistão sub-20 24 de novembro de 2021

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 São Paulo Brasileirão sub-20 21 de novembro de 2021 Internacional 0 x 1 Garibaldi Gaúcho sub-20 24 de novembro de 2021

