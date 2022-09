São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Brasileirão feminino

Após empatarem no jogo de ida por 1 a 1, quem vencer nesta segunda-feira (12) avança; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Internacional se enfrentam na tarde desta segunda-feira (12), no Morumbi, às 17h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão feminino. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Elevensports, no streaming.

Após empatarem por 1 a 1 no duelo de ida, quem vencer o jogo no Morumbi fica com a vaga. Quem vencer irá enfrentar o Corinthians, que eliminou o Palmeiras (1 a 0 e 4 a 0).

Escalações:

Escalação do provável SÃO PAULO: Carla, Maressa, Nana, Shasha, Mica, Fernanda, Carina, Rafinha, Dani, Ingrid e Thais Regina.

Escalação do provável INTERNACIONAL: May, Belinha, Isabela, Bruna Benites, Ju, Maiara, Fabiana, Millene, Lelê, Sorriso e Maria Eduarda.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 12 de setembro de 2022

• Horário: 17h30 (de Brasília)

• Local: Morumbi, São Paulo - SP.