São Paulo x Internacional feminino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo neste domingo (22), pelas quartas de final do Brasileirão feminino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste domingo (22), às 11h (de Brasília), São Paulo e Internacional decidem o primeiro classificado para as semifinais do Brasileirão feminino 2021. O duelo será disputado no estádio do Morumbi e terá transmissão do SporTV. Pela Goal , você pode acompanhar o placar ao vivo clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Internacional DATA Domingo, 22 de agosto de 2021 LOCAL Morumbi, São Paulo - SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Adriano de Assis Miranda (SP)

Assistentes: Alberto Poletto Masseira (SP) e Diego Morelli de Oliveira (SP)

Quarta árbitra: Marianna Nanni Batalha (SP)

ONDE VAI PASSAR?

São Paulo precisa apenas do empate para garantir a vaga (Foto: Reprodução/São Paulo FC)

O canal SporTV irá transmitir o jogo às 11h (de Brasília) deste domingo (22). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o canal do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Só um empate separa o São Paulo das semifinais do Brasileirão feminino: as meninas do Tricolor derrotaram o Internacional por 2 a 1, no jogo de ida, e são as grandes favoritas para ficarem com a vaga.

O time paulista segue contando com Duda - que marcou um golaço no jogo de ida e faz parte da seleção brasileira - e Gláucia como seus destaques, além da jovem selecionável Yaya.

Provável escalação do São Paulo: Carla; Giovana, Lauren, Gislaine e Dani; Yaya, Maressa, Duda e Micaelly; Naná e Gláucia.

INTERNACIONAL

Jogando no Morumbi, o Inter precisa reverter o resultado do primeiro jogo, uma tarefa muito difícil, se quiser a classificação para as semifinais.

Bruna Benites, zagueira da seleção brasileira, segue sendo o pilar defensivo das Gurias Coloradas, que irão com tudo pra cima do São Paulo após marcarem nos acréscimos do primeiro jogo e ganharem sobrevida na disputa.

Provável escalação do Internacional: Vivi; Bruna Benites, Isa Haas e Sorriso; Leidi, Djeni, Mariana Pires e Shashá; Fabi Simões, Mileninha e Rafa Travalão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 São Paulo Brasileirão feminino - Quartas de final 16 de agosto de 2021 Corinthians 2 x 1 São Paulo Paulista feminino 19 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Portuguesa Paulista feminino 25 de agosto de 2021 18h (de Brasília) Taubaté x São Paulo Paulista feminino 1 de setembro de 2021 11h (de Brasília)

