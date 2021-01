São Paulo x Inter foi jogo decisivo no último título nacional do Tricolor

Em 2008, o time do Morumbi assumiu a liderança do Brasileirão justamente em um jogo contra o Colorado; em 2020, duelo é "final antecipada"

e já decidiram final de Libertadores mas nunca fizeram um duelo tão decisivo no âmbito nacional quanto o desta quarta-feira (20). Tricolores e colorados disputam rodada a rodada a liderança do Brasileirão, que atualmente é dos paulistas, mas a vantagem é de apenas um ponto. Curiosamente, no último título brasileiro do time do Morumbi, em 2008, o confronto com o Inter foi muito significativo.

Naquele campeonato, o Inter não disputava o título como em 2020/21. O São Paulo, no entanto, buscava o tricampeonato consecutivo e o grande rival na disputa era o . Após uma grande arrancada no segundo turno, o duelo entre São Paulo x Inter no Morumbi foi marcante para os tricolores pois ao vencer os gaúchos por 3 a 0, o Tricolor assumiu a ponta do Brasileirão.

Na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2008, a torcida são paulina lotou o Morumbi com mais de 54 mil pessoas para ver um show de Borges, Dagoberto e Hugo - autores dos gols que deram os três pontos ao time. O estádio é o mesmo neste 20 de janeiro de 2021, mas com cenário completamente diferente já que a presença de torcedores nos estádios brasileiros ainda não é viável em meio a pandemia.

Hernanes é um dos personagens em comum nos jogos de 2008 e 2021, mas se há 13 anos o meia era titular e protagonista do time, hoje será desfalque após testar positivo para o coronavírus. Muricy Ramalho, treinador do São Paulo naquela conquista, atualmente é coordenador de futebol do clube do Morumbi e tenta ajudar Fernando Diniz a recolocar o time no caminho das vitórias. Já são três jogos sem vencer no campeonato nacional e a vantagem de sete pontos foi praticamente dizimada.

Ainda faltam sete rodadas para o fim do torneio, mas outra semelhança com 2008 pode acontecer. Naquele ano, o São Paulo só confirmou o título de 2008 na última rodada, quando venceu o fora de casa. Em 2021, pelo menos seis times ainda buscam a conquista do torneio. Apenas sete pontos separam o Tricolor Paulista do Grêmio, sexto colocado, com Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras (além do Inter, claro) de olho no troféu.

Se em 2008 o duelo entre São Paulo e Inter representou uma decisão para o Tricolor, o duelo de 2021 é um jogo decisivo para os dois clubes. Os paulistas querem abrir vantagem na ponta e os gaúchos querem voltar à liderança da competição - e terminam a rodada na primeira colocação se vencer o jogo desta quarta. Não é uma final de campeonato como foi na Libertadores de 2006, vencida pelo , mas o vale muito para os dois times na briga pelo título.

A "final antecipada" acontece nesta quarta-feira (20), às 21h30 e aqui na Goal você pode acompanhar todos os lances deste clássico nacional em tempo real.