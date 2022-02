São Paulo x Inter de Limeira: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar para São Paulo x Inter de Limeira nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Depois de emplacar duas vitórias consecutivas no grupo B do Estadual, o Tricolor, com um jogo a menos, soma sete pontos e aparece na vice-liderança.

Já a Inter de Limeira, na lanterna do grupo A, com seis pontos, registra uma derrota e um empate nos últimos dois jogos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Embalado no Paulistão, o São Paulo entrará em campo com novo uniforme que faz homenagem aos 30 anos da conquista da primeira Libertadores do clube e do primeiro Mundial.

"A tipografia do número reconhece, revaloriza e relembra essa grande conquista que abriu os caminhos do São Paulo a nível mundial", afirmou o presidente Julio Casares.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com Luan, Luciano e Patrick, lesionados, e deve manter o revezamento de jogadores.

Já a Inter de Limeira segue sem contar com Felipe Baxola, que sofreu uma pancada no joelho na derrota para o Bragantino por 4 a 1. Thiago Alagoano é o substituto.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei (Volpi); Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Miranda) e Reinaldo (Welington); Rodrigo Nestor (Gabriel), Igor Gomes (Gabriel Sara) e Nikão; Eder (Alisson), Marquinhos (Rigoni) e Calleri.

Possível escalação da Inter de Limeira: Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Jhony Douglas, Matheus Galdezani e Thiago Alagoano; Geovane, Ronaldo Silva e Diego Tavares.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Luan, Luciano e Patrick: lesionados

INTER DE LIMEIRA:

Felipe Baxola: lesionado

Lucas Balardin: cirurgia na perna esquerda

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e Inter de Limeira será transmitido ao vivo pela HBO Max, pelo Estádio TNT Sports, e pelo Paulistão Play, na internet, nesta quinta-feira, no Morumbi. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.