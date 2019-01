São Paulo x Guarani: Horário, local, informação sobre ingressos, onde assistir e prováveis escalações

Relacionado pela primeira vez para um jogo oficial depois do seu retorno, Hernanes ficará como opção no banco de reservas

Com Hernanes no banco de reservas, o São Paulo e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 21h (de Brasília), no Pacaembu, em em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O São Paulo lidera o Grupo D, com seis pontos, mas vem de derrota para o Santos no último fim de semana. Já o Guarani, que só somou pontos ao derrotar o Corinthians, está em terceiro lugar na sua chave.

Confira todas as informações do duelo!

Jogo São Paulo x Guarani Data e local Quinta-feira, 31 de Janeiro - Pacaembu Horário 21h, horário de Brasília

TV E TEMPO REAL



(Foto: Getty Images)

Para quem não for ao Pacaembu, o duelo será transmitido apenas pelo Premiere. Aqui na Goal Brasil você também poderá acompanhar o jogo em tempo real.

RELACIONADOS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo Lesionados Brenner e Willian Farias Pendurado Hudson

O São Paulo terá algumas mudanças para a partida, como a entrada de Liziero na vaga de Jucilei ou Hudson. Já Everton, desgastado, pode ser poupado. A grande novidade, porém, estará no banco de reservas. Principal contratação da equipe, Hernanes foi relacionado pela primeira vez e deve ser colocado em campo no segundo tempo.

O Profeta ainda não jogou no Paulistão já que vinha fazendo um trabalho especial por conta de um desequilíbrio muscular.

Provável time titular do São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson (Jucilei) Liziero e Diego Souza; Nenê; Helinho (Everton) e Pablo.

Guarani Lesionados Lenon, Carlinhos, Anselmo Ramon e Fernando Viana

O técnico Osmar Loss confirmou que fará mudanças na equipe, mas não adiantou quais serão elas. Léo Príncipe deve ser uma da novidades na lateral-direita.

Provável time titular do Guarani: Giovanni; Léo Príncipe, Ferreira, Diego Giaretta e William Matheus; Fabrício Costa e Ricardinho; Felipe Amorim, Rondinelly e Inácio; Diego Cardoso.