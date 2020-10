São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatar com o no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (17), a equipe de Fernando Diniz recebe o , às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada do torneio nacional. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Grêmio DATA Sábado, 17 de outubro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

A partida será transmitida ao vivo no canal SporTV, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com Fortaleza por 3 a 3 na Copa do Brasil, o São Paulo busca se concentrar no Brasileirão. Neste sábado (17), o Tricolor recebe o Grêmio mirando subir na tabela de classificação.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Igor Vinícius, que sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda. Tchê Tchê pode ser improvisado, ou então devolver Daniel Alves a sua posição de origem.

Já o Grêmio vem de importante vitória sobre o no meio da semana, e agora busca mais três pontos fora de casa.

No entanto, Renato Gaúcho não terá Diego Souza, expulso contra o Alvinegro. O jovem Isaque deve ser o seu substituto.

Por outro lado, o zagueiro Kannemann recuperado da Covid-19, é aguardado entre os titulares.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano, Brenner e Luciano.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva (Robinho), Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Isaque e Pepê.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 São Paulo Copa do 10 de outubro de 2020 Fortaleza 3 x 3 São Paulo 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Binacional 20 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) São Paulo x Fortaleza Copa do Brasil 25 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 Grêmio 3 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020

Próximas partidas