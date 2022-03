São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

São Paulo e Grêmio se enfrentam neste domingo (27), no Estádio Marcelo Portugal, a partir das 15h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal do São Paulo no YouTube, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Grêmio DATA Domingo, 27 de março de 2022 LOCAL Estádio Marcelo Portugal - Cotia, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O São Paulo TV, canal do clube no YouTube, vai transmitir o jogo deste domingo, em Cotia.

Mais artigos abaixo

Paulo Pinto/São Paulo FC/Divulgação

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de derrota para o Internacional por 2 a 0, o São Paulo entra em campo buscando a vitória no Brasileirão feminino. Atualmente, soma quatro pontos e aparece no meio da tabela.

Já o Grêmio está em busca da primeira vitória no torneio nacional. Próximo da zona de rebaixamento, com três pontos, a equipe comandada por Patrícia Gusmão vem de três empates consecutivos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 1 Real Brasília Brasileiro feminino 14 de março de 2022 Internacional 2 x 0 São Paulo Brasileiro feminino 21 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x São Paulo Brasileiro feminino 3 de abril de 2022 11h (de Brasília) São Paulo x Kindermann Brasileiro feminino 17 de abril de 2022 18h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Palmeiras Brasileiro feminino 12 de março de 2022 Grêmio 1 x 1 Atlético-MG Brasileiro feminino 19 de março de 2022

Próximas partidas