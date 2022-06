São Paulo x GE Osasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão Sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (29), pela décima rodada do Campeonato Paulista Sub-20; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Grêmio de Osasco se enfrentam nesta quarta-feira (29), em Cotia, a partir das 15h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Na liderança isolada do Grupo 11, com 21 pontos, o São Busca a recuperação após a derrota para o Ceará por 5 a 2 na última rodada do Brasileirão Sub-20.

Do outro lado, o Grêmio de Osasco, que vem de duas derrotas consecutivas, aparece na vice-liderança, com 16 pontos.

Na quinta rodada, o Tricolor venceu o rival de virada por 3 a 2, com gols de João Adriano, Newerton e Luís Felipe.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo Sub-20: Leandro; Pajé, Andrade, Belém e Patryck; Negrucci, João Adriano, Carrijo, Mateus Manso, Rech e Drummond.

Possível escalação do GE Osasco Sub-20: Guilherme, Fabricio Balbino, Luis Fernando, Victor Luka, Guilherme Costa, Rennan Augusto, Luiz Eduardo, Gianlluca, Matheus Santos, Rafael e William.

Desfalques da partida

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

GE Osasco

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO São Paulo x GE Osasco DATA Quarta-feira, 29 de junho de 2022 LOCAL CFA Cotia - Cotia, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio Osasco

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 1 Grêmio Osasco Paulista Sub-20 15 de junho de 2022 Grêmio Osasco 2 x 3 Juventus Paulista Sub-20 22 de junho de 2022

Próximas partidas

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 2 São Paulo Paulista Sub-20 22 de junho de 2022 Ceará 5 x 2 São Paulo Brasleiro Sub-20 25 de junho de 2022

Próximas partidas