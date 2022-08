São Paulo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (28), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Fortaleza neste domingo (28), no Morumbi, a partir das 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para SP, CE, PB, MT, MS, TO, GO, PR, SC e RS) e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Há dois jogos sem vencer no Brasileirão, o São Paulo, 12º colocado com 29 pontos, mais uma vez, deve mandar a campo uma equipe alternativa, já que disputa a semifinal da Copa Sul-Americana no meio da semana.

O time do Morumbi será reforçado por Bustos, Ferraresi, Marcos Guilherme e Felipe Alves, que não puderam entrar em campo na derrota para o Flamengo, pela Copa do Brasil.

Do outro lado, o Fortaleza não perde há cinco jogos, conseguiu reagir e sair da zona de rebaixamento. O Tricolor terá os retornos de Benevenuto, Zé Welison e Galhardo, que cumpriram suspensão na última rodada.

Nos últimos 17 jogos entre as equipes, o São Paulo venceu oito vezes, o Fortaleza quatro, além de cinco empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, os times empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do SÃO PAULO: Jandrei, Rafinha, Diego Costa (Luizão), Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Galoppo, Nikão (Rodrigo Nestor) e Igor Gomes; Marcos Guilherme (Bustos) e Luciano.

Possível escalação do FORTALEZA: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Welison, Lucas Sasha, Ronald, Robson e Moisés; Thiago Galhardo.

Desfalques da partida

São Paulo:

Gabriel Neves e Miranda: departamento médico.

Fortaleza:

Lucas Crispim: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Fortaleza nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,15 na vitória dos são-paulinos, $ 3,10 no empate e $ 3,40 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,25 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,57 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, pagando-se $ 2,30 se for Calleri, e $ 3,70 se for Galhardo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?