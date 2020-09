São Paulo x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Tricolores entram em campo neste domingo (6), pela oitava rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na tarde deste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Fluminense DATA Domingo, 6 de setembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pela TV Globo e Premiere, a partir das 16h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Embalado com os resultados positivos, o técnico Fernando Diniz deve seguir realizando mudanças na equipe titular.

Vítor Bueno pode retornar no lugar de Paulinho Boia, enquanto Igor Gomes, Sara e Hernanes disputam por uma vaga.

Já o Fluminense aparece na quinta posição, com 11 pontos, e busca se manter embalado no Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com Evanílson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Hudson, expulso contra o .

Luccas Claro, poupado no meio da semana, retorna.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Igor Gomes Hernanes (Gabriel Sara); Vítor Bueno (Paulinho Boia), Pablo e Luciano.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê (Ganso), Fred (Luiz Henrique ou Wellington Silva) e Marcos Paulo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 3 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x RB 9 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 Fluminense 1 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas