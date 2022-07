São Paulo x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Fluminense neste domingo (17), no Morumbi, a partir das 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Empolgado com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo recupera o fôlego e agora vira as atenções ao Brasileirão. Na sétima posição, com 23 pontos, o Tricolor busca a vitória em casa para seguir próximo ao G-4.

O Tricolor segue com uma série de desfalques por lesão, mas conta com os retornos de Diego Costa, Gabriel e Nestor, que cumpriram suspensão na última rodada.

Em cenário semelhante, está o Fluminense, que também avançou na Copa, e não perde há mais de um mês (seis vitórias e um empate). O Tricolor das Laranjeiras é o quinto colocado do campeonato, com 27 pontos somados.

"São Paulo é uma equipe muito qualificada, treinada pelo Rogério (Ceni). Assistimos ao jogo (contra o Palmeiras), foi muito difícil, decidido nos pênaltis. Sabemos que a equipe é de muita qualidade. Com o desempenho que a gente vem demonstrando dentro de campo e com essa sequência de vitórias, claro que vão nos colocar na briga pelo título. Claro, a gente sonha com isso, o torcedor sonha. Sabemos que é muito difícil, outras equipes também buscam, mas a gente é capaz de conquistar. Estamos trabalhando para isso. Vamos em busca da vitória no Morumbi, sabemos que o São Paulo vai brigar na parte de cima, é confronto direto, temos que ter muita sabedoria para sair com os três pontos", disse Samuel Xavier, em entrevista coletiva.

Nos últimos 20 duelos entre as equipes, o São Paulo venceu seis vezes, o Fluminense nove, além de seis empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Diego, Miranda, Léo, Igor Vinícius, Gabriel, igor gomes, Nestor, Welington, Patrick e Calleri.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Matheus Martins, Cano e Arias.

Desfalques da partida

São Paulo:

Gabriel Sara: negociado.

Alisson, Andrés Colorado, André Anderson, Arboleda, Caio, Luan, Reinaldo e Walce: departamento médico.

Fluminense:

Luan Freitas, Alan e David Braz: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Fluminense nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,15 na vitória dos mandantes, $ 3,10 no empate e $ 3,40 caso os visitantes vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 5 para quem acredita que os dois times irão marcar, e $ 7,50 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se serão marcados mais de 2,5 gols na partida, pagando-se $ 2,25 caso positivo, e $ 1,57 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO São Paulo x Fluminense DATA Domingo, 17 de julho de 2022 LOCAL Morumbi, São Paulo - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Thiago Mattos (SP)

VAR: Daniel Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo Copa do Brasil 14 de julho de 2022 Atlético-MG 0 x 0 São Paulo Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x São Paulo Brasileirão 20 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) São Paulo x Goiás Brasileirão 23 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 3 Fluminense Copa do Brasil 12 de julho de 2022 Fluminense 2 x 1 Ceará Brasileirão 9 de julho de 2022

Próximas partidas