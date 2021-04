São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam nesta quarta (28), às 20h (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

O São Paulo recebe o Flamengo na quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), enquanto os dois os dois times tentam melhorar na tabela de classificação da Série A1 do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Flamengo DATA Quarta-feira, 28 de abril de 2021 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli

Assistentes: Alberto Poletto Masseira e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote

ONDE VAI PASSAR?



O São Pualo recebe o Flamengo no Brasileirão / Foto: Miguel Schincariol

A CBF TV, pela internet, é quem vai passar o jogo desta quarta-feira, às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Tricolor paulista chega para a quarta rodada do Brasileirão com uma vitória, um empate e uma derrota, brigando no meio da tabela. Já o Flamengo está em busca de sua primeira vitória, já tendo conquistado dois empates e uma derrota até aqui.

Provável escalação do São Paulo: Carla, Giovana, Thais, Gislaine, Natane; Duda, Yaya, Micaelly; Jaqueline, Carol e Glaucia.

Provável escalação do Flamengo: Kaká; Raquel, Stella, Cida e Sorriso; Kaylane, Bruna Rosa, Jayanne, Dedê e Rafa Barros; Dani Ortolan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São José 2 x 3 São Paulo Brasileirão feminino 25 de abril de 2021 Santos 2 x 1 São Paulo Brasileirão feminino 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí/Kindermann x São Paulo Brasileirão feminino 01 de maio de 2021 15h (de Brasília) São Paulo x Internacional Brasileirão feminino 08 de maio de 2021 20h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 1 Internacional Brasileirão feminino 25 de abril de 2021 Napoli 0 x 0 Flamengo Brasileirão feminino 22 de abril de 2021

Próximas partidas