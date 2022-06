São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão feminino Sub-20

Jogo acontece nesta quinta-feira (9), pela semifinal do Brasileirão feminino sub-20; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (9), no Parque Marques da Silva, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão feminino sub-20. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 1, as Meninas da Gávea podem perder até por um gol de diferença para se classificar às finais. A partida terá transmissão ao vivo do canal do São Paulo, no Youtube.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



Quando é?

JOGO São Paulo x Flamengo DATA Quinta-feira, 9 de junho de 2022 LOCAL Parque Marques da Silva - Santana de Parnaíba, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marianna Nanni - SP

Assistentes: Amanda Pinto Matias e Robson Ferreira Oliveira - SP

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli - SP

Informações da partida

As meninas do Flamengo estão fazendo história no Brasileirão sub-20. Depois de garantirem a classificação inédita para a semifinal, a equipe rubro-negra venceu o São Paulo por 3 a 1 e está muito próxima da final. Na fase anterior, eliminou a Ferroviária por 1 a 0.

Ao todo, o Flamengo soma quatro vitórias e dois empates na competição, marcando 24 gols e sofrendo apenas um (a melhor defesa).

Do outro lado, o São Paulo é o melhor ataque da competição. Depois de terminar a primeira fase com seis vitórias consecutivas, e na liderança do Grupo A, na seguinte também ficou na ponta do Grupo G, com duas vitórias e um empate. Ao todo, marcou 43 gols e sofreu apenas quatro.

Prováveis escalações

Flamengo: Tainá; Ana Laura, Núbia, Lorena e Ingrid; Kaylane, Kaylane Júnior e Cris (Letícia); Mariana Fernandes (Tuane), Duda Rodrigues e Gica.

Mais artigos abaixo

São Paulo: Thiago Viana com: Marcelle; Ravena, Barraca, L. Alves e Clara; Joyce, GG e Carol; Serrana, Duda Rodrigues e Isa.

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Mirassol Brasileirão 27 de maio de 2022 Grêmio 1 x 2 São Paulo Brasileirão 24 de maio de 2022

Flamengo

Últimas partidas