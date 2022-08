São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (24), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Morumbi, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Vindo de derrota para o Santos na última rodada do Brasileirão, o São Paulo volta as atenções para a Copa do Brasil. Quem avançar terá pela frente o Fluminense ou Corinthians na decisão.

Para o confronto no Morumbi, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Miranda, expulso na partida de volta das quartas de final, contra o América-MG, enquanto André Anderson, Arboleda e Caio seguem fora.

Do outro lado, o Flamengo, que busca o seu quarto título na competição após eliminar o Athletico-PR nas quartas de final, terá força máxima em campo. Apenas Bruno Henrique e Rodrigo Caio seguem como desfalques.

Em 110 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 43 vitórias, contra 36 do Flamengo, além de 31 empates. No último confronto, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick (Luizão); Luciano e Calleri.

Possível escalação do FLAMENGO: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luis; Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Desfalques da partida

São Paulo:

Miranda: suspenso (cartão vermelho).

André Anderson, Arboleda e Caio: departamento médico.

Flamengo:

Bruno Henrique e Rodrigo Caio: lesionados.

Quando é?

JOGO São Paulo x Flamengo DATA Quarta-feira, 24 de agosto de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Quarto árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

VAR: Rodrigo DAlonso Ferreira (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 2 x 2 São Paulo Copa do Brasil 18 de agosto de 2022 Santos 1 x 0 São Paulo Brasileirão 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Fortaleza Brasileirão 28 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Atlético-GO x São Paulo Copa Sul-Americana 1 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Flamengo Copa do Brasil 18 de agosto de 2022 Palmeiras 1 x 1 Flamengo Brasileirão 21 de agosto de 2022

Próximas partidas