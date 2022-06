São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão feminino

Jogo acontece neste sábado (18), pela 13ª rodada do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Ferroviária se enfrentam neste sábado (18), em Cotia, a partir das 11h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Embalado com três vitórias consecutivas, o São Paulo, com 26 pontos, e na quarta posição, busca colar no líder Internacional, que soma 29. Na última rodada, o Tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 1.

Do outro lado, a Ferroviária, na oitava posição, com 18 pontos , vem de empate com o Real Brasília sem gols na última rodada.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o São Paulo venceu dois jogos, contra um da Ferroviária, além de três empates.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Michelle, Tamires, Natane, Maressa, Rafinha, Giovana, Formiga, Carina, Vitória, Mica e Gislaine.

Ferroviária feminino: Luciana; Daiane, Ana Alice, Camila e Karina; Luana, Ingryd e Rafa Mineira; Aline Gomes, Laryh e Eudimilla. Técnico: Conrado Vieira.

Desfalques

São Paulo

sem desfalques confirmados.

Ferroviária

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO São Paulo x Ferroviária DATA Sábado, 18 de junho de 2022 LOCAL CFA Cotia - Cotia, SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA CRESSM 1 x 3 São Paulo Brasileiro feminino 5 de junho de 2022 São Paulo 2 x 1 Palmeiras Brasileiro feminino 13 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x São Paulo Brasileiro feminino 4 de agosto de 2022 A definir São Paulo x São José Brasileiro feminino 7 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Ferroviária

JOGO CAMPEONATO DATA Kindermann 1 x 0 Ferroviária Brasileiro feminino 5 de junho de 2022 Ferroviária 0 x 0 Real Brasília Brasileiro feminino 11 de junho de 2022

Próximas partidas