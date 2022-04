São Paulo x Everton-CHI: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

São Paulo e Everton-CHI se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Morumbi, a partir das 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Everton-CHI DATA Quinta-feira, 14 de abril de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, no Morumbi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de vencer o Ayacucho por 3 a 2 na rodada de estreia da Copa Sul-Americana, o São Paulo busca se manter na liderança do Grupo D. Atualmente, soma três pontos e chega embalado com a goleada aplicada sobre o Athletico-PR por 4 a 0 no Brasileirão.

Quinta-feira (14) tem Tricolor no Morumbi pela @SudamericanaBR!



Garanta o seu lugar para apoiar o Mais Querido em mais um desafio. Estaremos juntos nessa!



Compre seu ingresso aqui > https://t.co/WhCWQotMbf#SejaSócioTorcedor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Ggyesgh5TM — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 13, 2022

Do outro lado, o Everton, vice-campeão da Copa do Chile na última temporada, entrou na SulA após ser eliminado da Pré-Libertadores com duas derrotas pelo placar mínimo para o Estudiantes de La Plata.

Na estreia da Sul-Americana, ficou apenas no empate com o Jorge Wilstermann em 1 a 1, e agora busca a recuperação no torneio.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Ayacucho 2 x 3 São Paulo Copa Sul-Americana 8 de abril de 2022 São Paulo 4 x 0 Athletico-PR Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x São Paulo Brasileirão 17 de abril de 2022 16h (de Brasília) Juventude x São Paulo Copa do Brasil 20 de abril de 2022 19h30 (de Brasília)

EVERTON-CHI

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 1 x 1 Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana 5 de abril de 2022 Everton 0 x 1 Huachipato Campeonato Chileno 9 de abril de 2022

Próximas partidas