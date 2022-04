São Paulo x Everton-CHI: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (14) para São Paulo x Everton-CHI, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 19h15 (de Brasília), no Morumbi.

O Tricolor estreou com vitória sobre o Ayacucho por 3 a 2, e agora mira a liderança do Grupo D, enquanto o Everton-CHI empatou com o Jorge Wilstermann por 1 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Morumbi, o São Paulo terá novamente um time com reservas na Sul-Americana. Além do mais, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com Walce, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, lesionados.

"Essa semana vamos analisar como faremos para esse jogo com o Everton. Porque temos três competições (Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão) em quatro jogos em um intervalo de nove dias.", afirmou Ceni após a vitória sobre o Athletico-BR na rodada de estreia do Brasileirão.

Do outro lado, o Everton-CHI, sob o comando do técnico Francisco Meneghini, terá em campo Lucas Di Yorio, artilheiro da equipe, com oito gols marcados.

Possível escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Andrés Colorado, Luan e Patrick; Marquinhos, Luciano e Rigoni.

Possível escalação do Everton-CHI: Fernando De Paul, Christopher Medina, Júlio Barroso, Diego Oyarzún eAlex Ibacache; Rodrigo Echeverría, Álvaro Madrid e Adrián Sánchez; Juan Cuevas; Lucas Di Yorio e Ismael Sosa.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Walce, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor: lesionados

EVERTON-CHI:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Pablo Echavarria - ARG

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Sebastian Raineri - ARG

Quarto árbitro: Patricio Loustau - ARG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e Everton-CHI será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quinta-feira (14). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.