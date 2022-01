São Paulo x EC São Bernardo na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Nesta quinta-feira (13), São Paulo e EC São Bernardo entram em campo no estádio Anacleto Campanella, a partir das 21h45 (de Brasília), pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x EC São Bernardo DATA Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 LOCAL Anacleta Campanella, São Caetano do Sul - SP HORÁRIO 21h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta quinta-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Paulo chega ao mata-mata da Copinha com a confiança alta, após ficar na liderança do grupo 21, com 9 pontos: três vitórias, nove gols marcados e um sofrido.

Na última rodada, inclusive, o Tricolor garantiu a ponta com um triunfo de virada sobre o São Caetano, por 2 a 1.

Do outro lado, o EC São Bernardo terminou o grupo 22 na vice-liderança, com 6 pontos, somando duas vitórias e uma derrota.

O time do ABC paulista agora vai em busca da classificação diante do forte rival.

Provável escalação do São Paulo: Young, Nathan, Luizão, Léo, Vitinho, Negrucci, Rodriguinho, Guilherme, Maioli, Petri e Cauê.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do São Bernardo EC: Diego, Romailson, Felipe Donizete, Luiz Felipe e Arthur; Gabriel Brilhante, Geovane e Guilherme; Mateus Pereira, João Guilherme e Cristian.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Caetano 1 x 2 São Paulo Copa São Paulo de Futebol Júnior 11 de janeiro de 2022 Perilima 0 x 5 São Paulo Copa São Paulo de Futebol Júnior 8 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir

EC SÃO BERNARDO

JOGO CAMPEONATO DATA EC São Bernardo 1 x 4 Londrina Copa São Paulo de Futebol Júnior 11 de janeiro de 2022 EC São Bernardo 2 x 0 Aster Copa São Paulo de Futebol Júnior 8 de janeiro de 2022

Próximas partidas