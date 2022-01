São Paulo x CSE-AL na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O São Paulo entra em campo contra o CSE nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no estádio Anacleto Campanella, pela partida de estreia do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x CSE DATA Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Anacleto Campanella, São Caetano - SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Em busca do penta, São Paulo estreia na Copinha contra o CSE



➡️ https://t.co/y1rG123c7B#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/YvdPnsfLxI — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 4, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta quarta-feira, em São Caetano.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira dando início a sua caminhada rumo ao seu quinto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe levantou a taça em 1993, 2000, 2010 e 2019.

O Tricolor chega à edição de 2022 como um dos sérios candidatos ao título, já que é o atual vice-campeão brasileiro sub-20.

A equipe volta a campo no sábado (8), para enfrentar o Perilima, às 21h30 (de Brasília), e encerra a primeira fase na terça-feira (11), contra o São Caetano, às 19h30 (de Brasília).

Provável escalação do São Paulo: Young; Moreira, Beraldo, Luizão e Patryck; Pablo, Léo, Pagé e Pedrinho; Vitinho e Caio (Facundo Milán). Técnico: Alex.

Provável escalação do CSE: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Internacional Brasileiro sub-20 28 de novembro de 2021 Internacional 2 x 0 São Paulo Brasileiro sub-20 21 de novembro de2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Perilima x São Paulo Copa São Paulo de Futebol Júnior 8 de janeiro de 2022 21h30 (de Brasília) São Caetano x São Paulo Copa São Paulo de Futebol Júnior 11 de janeiro de 2022 19h30 (de Brasília)

CSE

JOGO CAMPEONATO DATA CSE 2 x 0 CRB Alagoano sub-20 17 de dezembro de 2021 CRB 1 x 0 CSE Alagoano sub-20 14 de dezembro de 2021

Próximas partidas